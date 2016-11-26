Семин считает, что Миранчуку стоит разобраться в себе и подумать об отношении к футболу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук должен изменить свое отношение к футболу. По мнению специалиста, игроку мешает сложившаяся ситуация с продлением контракта. Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин может покинуть стан красно-зеленых и перейти в «Спартак».

– У вас нет ощущения, что Миранчук стал играть хуже?

– Алексею нужно разобраться в себе и подумать об отношении к футболу. Мне кажется, он запутался в сложившейся ситуации. Мы даем ему все возможности для игры. Мне он нравится как футболист, но прогресса я пока не вижу.