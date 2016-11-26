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  • Семин считает, что Миранчуку стоит разобраться в себе и подумать об отношении к футболу

Семин считает, что Миранчуку стоит разобраться в себе и подумать об отношении к футболу

26 ноября 2016, 20:40
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук должен изменить свое отношение к футболу. По мнению специалиста, игроку мешает сложившаяся ситуация с продлением контракта. Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин может покинуть стан красно-зеленых и перейти в «Спартак».

– У вас нет ощущения, что Миранчук стал играть хуже?

– Алексею нужно разобраться в себе и подумать об отношении к футболу. Мне кажется, он запутался в сложившейся ситуации. Мы даем ему все возможности для игры. Мне он нравится как футболист, но прогресса я пока не вижу.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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XaXatyn
1480182482
Боюсь предположить , что он уже думает о Спартаке !
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yorgenbarenz
1480182703
Этот игрок себя ничем не проявил,но кто-то его постоянно нахваливал.
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Joko21
1480182965
мне кажется, что он мыслями уже в Европе
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radga
1480183966
Беспокоит отношение к футболу Миранчука. Палыч прав - он еще ни кто и звать его ни как. Боюсь "очередное будущее", которое мы каждый год, каждый день ждем - "новую звезду", а воз и ныне там. Проблема с детского футбола, когда тебе тындычат, что самое главное заключить "хороший контракт"- "и тогда ты успешен". Вот - "основная проблема".
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Beim
1480185743
Миранчуки нам в спартаке не нужны, так что пускай дальше учиться играть в локо, а не о спартаке мечтать
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семенчик
1480191783
Вот так совсеми нашими талантами происходит!!!
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cska-62
1480194034
Срочно надо вводить законодательные ограничения в процедуру перезаключения футбольных контрактов. Например, указав, что перезаключение, пролонгация или новый контракт с клубом, с которым имеется действующий контракт, возможны не ранее, чем за месяц (два, три...) до его окончания. Иначе футболистов будут "плющить" любыми способами, принуждая сделать выбор, не соответствующий их волеизъявлению. И речь не только о Миранчуке, а вообще о настоящем положении дел.
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Mi6
1480229064
Может о Ювентусе мечтает, как Сапогов в своё время
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