Неизвестные угрожают бывшему врачу «Челси» Карнейро

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро отметила, что в ее адрес продолжают поступать угрозы. Женщина покинула лондонский клуб после конфликта с тогдашним главным тренером команды Жозе Моуринью, который был крайне раздражен ее действиями в матче с «Суонси» в сезоне 2015/16 в моменте оказания помощи полузащитнику Эдену Азару. После того случая скандал между Карнейро и специалистом лишь разрастался.

«Я уже давно не появляюсь на публике. Однако угрозы через социальные сети продолжают поступать. Этих людей я считаю трусами, которые должны ответить перед законом», – заявила Карнейро.