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Карпин: «Кокорину надо на Лопыревой жениться»

25 ноября 2016, 23:46
20

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Все на футбол. Афиша» оценил игру Федора Смолова, Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

«Сложно сказать, как Смолов так вдруг заиграл. Надо было с ним находиться 24 часа в сутки, чтобы знать причину.

Лопырева? Возможно, у Кокорина проблема в том самом. Ему надо на Лопыревой жениться.

Он не фланговый игрок, а больше второй форвард, как в «Динамо» было. В центре он приносит намного больше пользы, и ему не хватает наглости.

Дзюба стабильно заиграл, когда у него детство ушло. Он прошел через все и попал в «Зенит» с хорошими партнерами. Даже в 23 года у него в голове было детство», – сказал Карпин.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Карпин Валерий
Комментарии (20)
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ttter
1480107117
Баба красивая,но не больше.
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cska-62
1480107301
А почему не на Саше Грей? Так прорвёт, что Ибрагимович карьеру закончит... :-))))
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life85
1480109517
У Кокорина нужно отобрать всё(машины,недвижимость,деньги)и отправить в клуб-середняк начинать всё с нуля !!!
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Фан666
1480110904
Кокорину лучше на Джигурде жениться или Джигурде на Кокорине.
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DjZinc
1480112604
Завтра Валера предложит всей сборной её по кругу пустить??? :-))))
Ответить
Zeff
1480120822
Кокорин и так недёшево обходится. Ещё ему и Лопырёву покупать? Совсем ребёнка избалуете.
Ответить
filosof sparty
1480127013
Ну если честно, Лопырева ни одному нормальному мужику не помешает))), ну только не в качестве жены естественно...
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бочаров
1480133375
Валера ты же пошутил,пусть Кокоша в ДОМ2 идёт там с Бузовой закадрит вот это тема.
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ДАША Д
1480135533
Копаются в грязном белье.
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serppion
1480151453
Говорят, Лера Кудрявцева еще свободна. Может, Карпин в сводничестве найдет себя.
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