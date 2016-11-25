Карпин: «Кокорину надо на Лопыревой жениться»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Все на футбол. Афиша» оценил игру Федора Смолова, Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

«Сложно сказать, как Смолов так вдруг заиграл. Надо было с ним находиться 24 часа в сутки, чтобы знать причину.

Лопырева? Возможно, у Кокорина проблема в том самом. Ему надо на Лопыревой жениться.

Он не фланговый игрок, а больше второй форвард, как в «Динамо» было. В центре он приносит намного больше пользы, и ему не хватает наглости.

Дзюба стабильно заиграл, когда у него детство ушло. Он прошел через все и попал в «Зенит» с хорошими партнерами. Даже в 23 года у него в голове было детство», – сказал Карпин.