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Гризманн: «Говоря о ненависти к Роналду, я просто пошутил»

25 ноября 2016, 21:29
4

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал свои слова о ненависти к Криштиану Роналду, о которых ранее рассказал португалец.

«Я встретил Роналду в компании его друзей одном ресторане – это было невероятное совпадение. Я подошел поздороваться и поздравить с победами в Лиге чемпионов и на Евро. Мне было нужно время, чтобы пережить поражения, поэтому я так пошутил.

Но на самом деле мое отношение к нему не поменялось после того, как он дважды победил меня в финалах и сделал хет-трик на нашем стадионе. Я отношусь к нему с большим уважением», – сказал Гризманн.

Источник: L' Equipe
Испания. Примера Атлетико Реал Роналду Криштиану Гризманн Антуан
Комментарии (4)
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Psih86
1480102043
А что здесь такого?...Ну не нравится он тебе,ты ведь не гей!!!А геев надо ненавидеть и даже пиз..ть,жаль ты этого не сделал:-)
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Asbjorn
1480102491
Роналду приемлет только восхищения,на крайний случай похвалу,все остальное,даже в шутку,для него оскорбление
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melnicn
1480107749
да-да
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FCZenit1990
1480202510
Да плюнул бы ему в рожу этому гею
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