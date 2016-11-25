Гризманн: «Говоря о ненависти к Роналду, я просто пошутил»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал свои слова о ненависти к Криштиану Роналду, о которых ранее рассказал португалец.

«Я встретил Роналду в компании его друзей одном ресторане – это было невероятное совпадение. Я подошел поздороваться и поздравить с победами в Лиге чемпионов и на Евро. Мне было нужно время, чтобы пережить поражения, поэтому я так пошутил.

Но на самом деле мое отношение к нему не поменялось после того, как он дважды победил меня в финалах и сделал хет-трик на нашем стадионе. Я отношусь к нему с большим уважением», – сказал Гризманн.