Гвардиола: «Много раз говорил вам, что Месси завершит карьеру в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность в том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси останется в каталонском клубе до конца карьеры.

«Я говорил вам много раз, что Месси останется в «Барселоне» и завершит там свою карьеру. Я этого хочу. Я хочу, чтобы он прошел весь путь в «Барселоне» – от начала до конца», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что манкуниацы предлагали «Барселоне» 200 миллионов фунтов за Месси, а самому игроку – зарплату в размере 500 тысяч фунтов в неделю.