Семин посоветовал Миранчуку не гнаться за деньгами

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что на месте Алексея Миранчука не думал бы об уходе из стана железнодорожников.

– Из Миранчука выйдет толк или он, как Кокорин, будет «вечно молодым»?»

– Все зависит от него самого. Вернее, от них. Не забывайте про Антона – он регулярно играл в Эстонии, и мы следили за ним. Алексей должен делать следующий шаг. У него классное футбольное образование и мышление. Но нужно взрослеть, чаще угрожать воротам, забивать. Однако пока он не всем моим требованиям соответствует.

– Он останется в «Локомотиве»? Переговоры, говорят, идут непросто.

– Будь я на его месте, сделал бы все, чтобы остаться, – в клубе он со школы, мама на «Локомотиве» работала. К нему замечательно относятся, в него верят. Но решение Алексей должен принять сам. Да, где-то могут предложить немного больше денег. Но что будет потом? Поэтому советую не гнаться за ними.

– Вы на эту тему с Миранчуком общались?

– Как тренер – да. Но тема контракта – это другая плоскость.