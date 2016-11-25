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Семин не собирается переделывать себя

25 ноября 2016, 07:06
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что по-прежнему может прикрикнуть на своих игроков, если того требует ситуация.

«В моей работе бывают ситуации, когда необходимо встряхнуть игрока или всю команду в раздевалке. Не скрою, порой в достаточно резкой форме. Во всяком случае, мне кажется, что я остался таким, каким был всегда. Присесть на лавку можно, когда ведешь в счете или все получается. Но даже в этом случае меня тянет к полю. И переделать себя уже вряд ли смогу», – рассказал Семин.

После 14-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (3)
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bumer_moscow
1480055338
Нужны победы как воздух
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gigs84
1480074931
Палыч - красава!
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gigs84
1480075221
Помню лет 15 назад он тренировал Локо. Они кому-то проигрывали и судья свистнул об окончании матча, когда они угловой собирались подавать. И Палыч закричал: "Угловой ребятам не дал подать, *ука!" Мы с братаном до сих пор это помним.
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