Матч 16-го тура РФПЛ «Терек» – «Краснодар» рассудит Федотов

Определились судейские бригады на матчи 16-го тура чемпионата России. Так, центральную встречу тура «Терек» – «Краснодар» обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Федотовым.

30 ноября (среда)

«Урал» – «Ростов»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Зенит» – «Уфа»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

1 декабря (четверг)

«Томь» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Терек» – «Краснодар»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Анжи» – «Амкар»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).