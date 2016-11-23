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  • В Испании хотят отстранить Неймара от футбола и посадить его вместе с отцом в тюрьму на пять лет

В Испании хотят отстранить Неймара от футбола и посадить его вместе с отцом в тюрьму на пять лет

23 ноября 2016, 17:07
10

Испанский суд возобновил расследование в отношении нападающего «Барселоны» Неймара, который подозревается в коррупции и мошенничестве.

Бразильская инвестиционная компания DIS требует, чтобы форвард, его отец, бывший и нынешний президенты каталонского клуба Сандро Росель и Хосе Бартомеу, а также экс-президент «Сантоса» Одило Родригес были приговорены к пяти годам тюремного заключения и были отстранены от футбола, так как все они сознательно пошли на обман компании при переходе игрока.

В DIS заявляют, что они должны были получить 40% от суммы, которую «Барселона» заплатила «Сантосу» за трансфер Неймара, но им досталось только 17,1 миллионов евро, хотя каталонцы заплатили за нападающего 83,3 миллиона.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Сантос Неймар
Комментарии (10)
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DoNAld DUc
1479910650
откупятся и никого не посадят 100% инфа
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1479910877
всех посадить кроме неймара
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Тони Монтана
1479911083
все посадить давно пора)
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1479912460
Да везде обман и деньги
Ответить
ЦСКА 2015-2016
1479915086
да здравствует наш гуманный суд урааааа
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ftftd
1479915516
а тем временем в России - Комиссия экспертов: «Матч «Урал» — «Терек» не был договорным»
Ответить
Loko_Roma
1479916061
Все эти ттцы месев немаров ханыги алкаши
Ответить
Mi6
1479917226
... и там мафия...
Ответить
Protosser
1480065412
Мощные заголовки - ваш конёк... Кто в ИСПАНИИ ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ Неймара с отцом в тюрьму? Или "Бразильская инвестиционная компания DIS" - это "В Испании"? Приехали туда 3 человека и ХОТЯТ.. Ну ноют бразильцы, что им мало денег отвалили.. Заставили начать расследование. Это вообще не соответствует тому, что сказано в заголовке.
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dzhanavar
1480145763
Утка...
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