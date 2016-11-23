В Испании хотят отстранить Неймара от футбола и посадить его вместе с отцом в тюрьму на пять лет

Испанский суд возобновил расследование в отношении нападающего «Барселоны» Неймара, который подозревается в коррупции и мошенничестве.

Бразильская инвестиционная компания DIS требует, чтобы форвард, его отец, бывший и нынешний президенты каталонского клуба Сандро Росель и Хосе Бартомеу, а также экс-президент «Сантоса» Одило Родригес были приговорены к пяти годам тюремного заключения и были отстранены от футбола, так как все они сознательно пошли на обман компании при переходе игрока.

В DIS заявляют, что они должны были получить 40% от суммы, которую «Барселона» заплатила «Сантосу» за трансфер Неймара, но им досталось только 17,1 миллионов евро, хотя каталонцы заплатили за нападающего 83,3 миллиона.