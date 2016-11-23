Миранчук интересен «Краснодару» и «Рубину»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время может сменить клубную прописку. Отмечается, что 21-летний игрок, отказавшийся продлевать контракт с железнодорожниками, еще не принял решение о том, где он продолжит свою карьеру.

Помимо «Спартака», об интересе которого к хавбеку сообщалось ранее, в услугах футболиста сборной России нуждаются «Краснодар» и «Рубин».

Не исключен вариант, что Миранчук может остаться в «Локомотиве» до конца контракта, после чего попытается трудоустроиться в зарубежном клубе.