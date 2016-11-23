Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзагоев: «ЦСКА должен был обыгрывать «Байер». За такую игру нам не стыдно»

Дзагоев: «ЦСКА должен был обыгрывать «Байер». За такую игру нам не стыдно»

23 ноября 2016, 13:35
15

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев остался разочарован итоговым результатом домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1). Напомним, что ничья лишила армейцев шансов на выход в плей-офф турнира.

— Конечно, мы могли рассчитывать на более хороший результат. Судя по игре и моментам — должны были выигрывать. Можно сказать, что нам не стыдно за эту игру.

— Уже в начале матча была пара хороших моментов для взятия ворот. Чего не хватило?

— Если бы использовали хотя бы один из двух и повели в счете, можно было бы и в обороне сыграть более компактно. Гол мы прозевали. Думаю, Леонид Викторович на теории его разберет. Системно сыграли неправильно в этом моменте. Игрок был готов отдавать пас, а мы начали выходить.

— Какие коррективы были внесены в перерыве, за счет чего удалось игру переломить? Может, помогли болельщики?

— Согласен, поддержка была сумасшедшей, как и на всех матчах. У нас появилась своя домашняя арена, здесь отличная акустика. Спасибо за сильную поддержку, но мы их не порадовали тремя очками.

— У тебя был момент, где был зафиксирован офсайд, но ты все равно огорчился, что не попал в дальний угол...

— Да, расстроился, должен был забивать, хоть и подняли офсайд. Но больше обидно за тот момент, после которого я заменился. Там можно было намного лучше распорядиться мячом, подрабатывать под левую, выходить в центр и пробивать правой. Я принял неудобно и пробил неудачно.

— Ты сыграл 80 с небольшим минут. Хватало сил или это была вынужденная мера?

— В первом тайме, минуты с 35-й было уже тяжело. Во втором завладели преимуществом, контролировали мяч, доминировали на поле. А когда больше находишься с мячом, играть легче. Но физически было тяжеловато, поэтому и заменился.

— У армейцев есть шансы на попадание в Лигу Европы. Как это мотивирует перед матчем с «Тоттенхэмом»?

— В любой игре Лиги чемпионов, даже если она уже ничего не будет значить, мы выйдем играть на победу. Если же будут шансы попасть в Лигу Европы, то тем более. Постараемся в Лондоне выжать максимум.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Байер Дзагоев Алан
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
multiscan
1479900958
Должны были выигрывать, но не выиграли, вылетели... А почему не стыдно?
Ответить
Nesterenko
1479903893
П***ц, в группе смерти вы обсираетесь, в легкой группе тоже. Исходя из этого вывод: на какой х*р вы вообще попадаете в группу ЛЧ если вы нихрена играть не умеете? Не позорно за результат, да вы обязаны были победить всех в этой группе и идти в лидерах. Только и умеете Тульский Арсенал обыгрывать, г***о вы!!!
Ответить
gigs84
1479906062
Нашим клубам в Лиге Чемпионов ловить нечего. Как это не прискорбно, но пора с этим смириться. В Лиге Европы шансы есть.
Ответить
sobaka120982
1479911676
Ну конечно.... Пропускаем и не стыдно.... Не забиваем и не стыдно. Несколько зезонов подряд турнирное положение в еврокубках говорит само за себя
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1479924339
Лично я не в претензии,особенно к Дзагоеву..
Ответить
exreporter
1479927585
ну в игру под названием "футбол за деньги" играют не ради ощущения стыда или его отсутствия. А за результаты и титулы.
Ответить
voyagerb
1479928475
Ну и кто мешал им обыгрывать
Ответить
river31
1479930453
Должны были, но к сожалению не срослось. К огромному сожалению.... Будем надеется, что к 7 декабря все игроки будут в оптимальной форме, да и капелька везенья добавит нам шансов на победу.
Ответить
De_Frenki
1479931283
вот за игру ростова было не стыдно.100%
Ответить
fan pfc-cska moscow
1479941603
Лишь бы все были здоровы к матчу с Тотенхемом. Тогда можно расчитывать на положительный результат.
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
7
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
4
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
12
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+