Дзагоев: «ЦСКА должен был обыгрывать «Байер». За такую игру нам не стыдно»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев остался разочарован итоговым результатом домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1). Напомним, что ничья лишила армейцев шансов на выход в плей-офф турнира.

— Конечно, мы могли рассчитывать на более хороший результат. Судя по игре и моментам — должны были выигрывать. Можно сказать, что нам не стыдно за эту игру.

— Уже в начале матча была пара хороших моментов для взятия ворот. Чего не хватило?

— Если бы использовали хотя бы один из двух и повели в счете, можно было бы и в обороне сыграть более компактно. Гол мы прозевали. Думаю, Леонид Викторович на теории его разберет. Системно сыграли неправильно в этом моменте. Игрок был готов отдавать пас, а мы начали выходить.

— Какие коррективы были внесены в перерыве, за счет чего удалось игру переломить? Может, помогли болельщики?

— Согласен, поддержка была сумасшедшей, как и на всех матчах. У нас появилась своя домашняя арена, здесь отличная акустика. Спасибо за сильную поддержку, но мы их не порадовали тремя очками.

— У тебя был момент, где был зафиксирован офсайд, но ты все равно огорчился, что не попал в дальний угол...

— Да, расстроился, должен был забивать, хоть и подняли офсайд. Но больше обидно за тот момент, после которого я заменился. Там можно было намного лучше распорядиться мячом, подрабатывать под левую, выходить в центр и пробивать правой. Я принял неудобно и пробил неудачно.

— Ты сыграл 80 с небольшим минут. Хватало сил или это была вынужденная мера?

— В первом тайме, минуты с 35-й было уже тяжело. Во втором завладели преимуществом, контролировали мяч, доминировали на поле. А когда больше находишься с мячом, играть легче. Но физически было тяжеловато, поэтому и заменился.

— У армейцев есть шансы на попадание в Лигу Европы. Как это мотивирует перед матчем с «Тоттенхэмом»?

— В любой игре Лиги чемпионов, даже если она уже ничего не будет значить, мы выйдем играть на победу. Если же будут шансы попасть в Лигу Европы, то тем более. Постараемся в Лондоне выжать максимум.