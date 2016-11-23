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  • Дзагоев: «ЦСКА может играть на равных с ведущими европейскими клубами и даже переигрывать их»

Дзагоев: «ЦСКА может играть на равных с ведущими европейскими клубами и даже переигрывать их»

23 ноября 2016, 01:25
23

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итог мата пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1).

«Мы сегодня заслужили не одно очко, а три – по моментам переиграли «Байер». В первом тайме у «Байера» было преимущество, но моменты острее были у нас. Во втором тайме переиграли соперника и опять же у нас были моменты. ЦСКА может играть на равных с ведущими европейскими клубами и даже переигрывать их.

Чалов? Молодец! Будет продолжать в таком духе, многого добьется. Головин прогрессирует с каждым матчем, с каждой тренировкой. Оба молодцы, работают!

Нога? Не беспокоит. Осталось четыре игры, буду набирать форму», – сказал Дзагоев.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов ЦСКА Байер Дзагоев Алан
Комментарии (23)
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ivanthebest
1479853790
Тебе что Ерёма что сыпанул на прощание? Если Байер это ведущая европейская команда, то Ерёма ангельское дитя, которое даже ни разу не видело что-то белое и порошкообразное...
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mutabor0992
1479857883
Че и этот нанюханный????
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Тraumtanzеr
1479858063
Не отпустило видать после тусы с Еременко, мало прятали, рано выпустили.
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serppion
1479861709
Для коней все команды - ведущие европейские клубы. Пропускают регулярно, от всех без разбора.
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RedWhiteFans2
1479864082
А если в ворота попадать......
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ЮЗИК
1479868154
Сам хоть в это верит, сказочник
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1479871427
05 ноября 2015г,ЦСКА,в Манчестере,"хлопнул" чемпиона Англии со счётом 2:1. Или забыли,Черти..?
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Мясной Упырь
1479872867
Ну ну
Ответить
kykyi
1479875013
Бла-бла-бла.
Ответить
turist82
1479877953
А Месси - может перейти в "Томь"...но не перейдет, так и ЦСКА, может обыгрывать но не обыграет )
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