Дзагоев: «ЦСКА может играть на равных с ведущими европейскими клубами и даже переигрывать их»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итог мата пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1).

«Мы сегодня заслужили не одно очко, а три – по моментам переиграли «Байер». В первом тайме у «Байера» было преимущество, но моменты острее были у нас. Во втором тайме переиграли соперника и опять же у нас были моменты. ЦСКА может играть на равных с ведущими европейскими клубами и даже переигрывать их.

Чалов? Молодец! Будет продолжать в таком духе, многого добьется. Головин прогрессирует с каждым матчем, с каждой тренировкой. Оба молодцы, работают!

Нога? Не беспокоит. Осталось четыре игры, буду набирать форму», – сказал Дзагоев.