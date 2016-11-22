Дзагоев: «Если честно, не знаю, что там по очкам»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1). Футболист сыграл впервые после восстановления от травмы.

«На самом деле еще в конце первого тайма поднаелся. Во втором тайме мы больше владели мячом, полностью владели преимуществом, создали много моментов. И мне было легче во второй половине встречи, так как мы были больше с мячом. Ближе к концу игры меня заменили – там уже и судороги были. Сказывается большой пропуск.

Игра была хорошая, и мы могли рассчитывать на положительный результат. Должны были, конечно, выигрывать, если судить по моментам. В первом тайме соперник смотрелся предпочтительнее, но не могу сказать, что нас полностью задавили. И если брать конкретно моменты, то даже в первые 45 минут у нас их было больше.

Конечно, лучше было победить. Мы всегда играем на победу, но не реализовали свои моменты. Главное – есть игра, а дальше видно будет. Если честно, не знаю, что там по очкам», – сказал Дзагоев в эфире программы «Все на футбол!».