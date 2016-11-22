Гвардиола: «Нас нельзя считать фаворитами на победу в ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

«Наш соперник – действительно хорошая команда с хорошей ментальностью. Завтра посмотрим, сможем ли мы победить.

Мы были очень рады обыграть «Барселону», но это всего один матч. Нас нельзя считать фаворитами на победу в турнире.

Останусь ли я на десять лет, будет зависеть от того, останется ли клуб доволен моей работой. Потом все будет зависеть от моих ощущений, но сейчас я тут счастлив.

«Барса» и «Реал» каждый год играют в полуфиналах ЛЧ. Я стараюсь прикладывать большие усилия, чтобы быть там в следующие несколько лет», – сказал Гвардиола.

Матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити» состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.