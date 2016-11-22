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    • Ибрагимович: «Подобно Наполеону я покорял все страны, куда ступала моя нога»

    Ибрагимович: «Подобно Наполеону я покорял все страны, куда ступала моя нога»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Залатан Ибрагимович допустил, что может однажды перейти в МЛС.

    «Это отличный вариант для меня. В футбольном плане и в любом другом. Я вижу себя покоряющим США, как я покорил Европу.

    Многие проводят карьеру в одном месте, но я путешествовал подобно Наполеону и покорял каждую страну, куда ступала моя нога. Так что, возможно, мне следует сделать то, чего не сделал Наполеон – пересечь Атлантику и покорить Штаты», – сказал Ибрагимович.

    Напомним, контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до лета 2017 года.

    Источник: Squawka Football

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    22.11.2016 20:00
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    Комментарии (15)
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    DonBombardir
    1479836833
    Ждём в РФПЛ!
    Ответить
    опус 2
    1479838904
    У нас Наполеон в какой палате ?
    Ответить
    LMI
    1479841380
    Вообще-то сейчас в МЮ солидная компания звезданутых подобралась во главе с главным звезданутым Мауринье
    Ответить
    big_bos_FCB
    1479843505
    welcome to Russia , будет последним местом где его нога поступала
    Ответить
    Обер-КанцлерЪ
    1479844613
    В Россию значит не поедет)
    Ответить
    zra78
    1479851594
    В Россию с сыш значит
    Ответить
    mutabor0992
    1479857661
    Походу лекарства бросил пить...Или пропустил сеанс у психиатра.
    Ответить
    alexandr1205
    1479888258
    Нарциссизм плавно перетек в манию величия.
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    ivanthebest
    1479902972
    Сука!) Я под столом. Типичный ибра))
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    ologreds
    1694994278
    numo488632
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