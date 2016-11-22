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  • Генеральный директор «Амкара»: «Деньги от перехода Селихова позволят клубу существовать»

Генеральный директор «Амкара»: «Деньги от перехода Селихова позволят клубу существовать»

22 ноября 2016, 19:30
5

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин объяснил трансфер вратаря Александра Селихова в «Спартак».

«Эта сделка укладывается в ту клубную философию, которую мы определили для себя, возглавив «Амкар» два с половиной года тому назад. Мы взяли молодого парня и фактически открыли ему дорогу в большой футбол, а сегодня его трансфер – самая крупная сделка в истории «Амкара».

Деньги, которые будут получены от перехода Селихова в «Спартак», позволят клубу существовать и выполнять все свои обязательства, в том числе и перед болельщиками.

Мы будем стараться придерживаться выбранной стратегии и в дальнейшем. Понятное дело, что подобные сделки не должны происходить часто, поскольку на первом месте для нас — результаты команды. Однако, если наши футболисты смогут достигать определенного уровня и будут привлекать к себе внимание топ-клубов, мы готовы рассматривать трансферные предложения.

Именно так и произошло с Селиховым – мы помогли парню раскрыться, и в последнее время им интересовалось сразу несколько топ-клубов, причем не только российских — об интересе одних вы слышали, о других – нет. Как результат, мы имели возможность выбирать. Считаю, совместно с Сашей мы нашли лучший вариант – как для клуба, так и для самого игрока, перед которым открываются перспективы выступления в Лиге Чемпионов.

Хочется пожелать Александру Селихову всего самого доброго – успехов на новом витке карьеры, побед и трофеев, а еще – такого же душевного комфорта в новой команде, который был у него в «Амкаре». В Перми он заработал себе доброе имя, не сомневаюсь, что наш клуб тоже навсегда останется в его сердце», – сказал Резвухин.

Ранее сообщалось, что переход Селихова обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евро.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Селихов Александр
Комментарии (5)
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Nagay
1479834665
оставили бы в аренде его до конца года в Амкаре...
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aam
1479837607
Деньги делают чемпионов.
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shpilman
1479839003
вот как нашему футболу развиваться? За продажу 1го игрока, клуб сможет быть на плаву.....
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bafor
1479858006
А зачем он Спартаку? Скамейку полировать.
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Mr_Murder
1479861290
всё так плохо в клубе ?
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