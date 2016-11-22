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  • Капелло: «Роналду не сравнится с Месси по гениальности, зато он великий атлет»

Капелло: «Роналду не сравнится с Месси по гениальности, зато он великий атлет»

22 ноября 2016, 10:12
8

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заслуживает того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года. При этом он подчеркнул, что португалец уступает в плане гениальности лидеру «Барселоны» Лионелю Месси.

«Роналду заслуживает того, чтобы получить «Золотой мяч-2016». Он является лучшим футболистом «Реала» и сборной Португалии. В нынешнем году на его счету множество титулов и забитых мячей, кроме того, он продемонстрировал характер в решающих поединках.

Криштиану не сравнится с Месси по гениальности, зато он великий атлет. Я импонирую Месси, но обладателем «Золотого мяча» станет Роналду», – сказал Капелло.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Капелло Фабио
Комментарии (8)
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Lev Aleks
1479802735
а я раньше не верил.....а он сука правда гей....сам сознался.
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Gullit 76
1479802765
Согласен на все сто.А Буффону уже не дадут.Надо было вместо Коннаваро давать.Ему то за что?Средний защитник.
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luke-c1
1479804007
Капелло прав.
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Сергей Свояк
1479807025
Да сколько можно их сравнивать !!!!???? Они разные, и оба очень достойный. Пора "зарубить себе на носу" и наслаждаться их игрой, пока они ещё в деле.
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Nikiforof
1479808757
Так то молодцы оба, но теперь толерантное "сообщество" на стороне португальца.
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Serhio1010
1479812419
Так то он прав)))
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ЦСКА 2015-2016
1479825664
ты сам то кто звезды мирового футбола оценивать решил
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Tri
1479834218
Роналду заслуживает того, чтобы получить резиновый елдак в очко.
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