Капелло: «Роналду не сравнится с Месси по гениальности, зато он великий атлет»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заслуживает того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года. При этом он подчеркнул, что португалец уступает в плане гениальности лидеру «Барселоны» Лионелю Месси.

«Роналду заслуживает того, чтобы получить «Золотой мяч-2016». Он является лучшим футболистом «Реала» и сборной Португалии. В нынешнем году на его счету множество титулов и забитых мячей, кроме того, он продемонстрировал характер в решающих поединках.

Криштиану не сравнится с Месси по гениальности, зато он великий атлет. Я импонирую Месси, но обладателем «Золотого мяча» станет Роналду», – сказал Капелло.