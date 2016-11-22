Шавло: «У «Зенита» состав лучше, но «Спартак» сильнее духом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает состав «Зенита» более высокого уровня, нежели у красно-белых. При этом, по его мнению, подопечные Массимо Карреры превосходят петербуржцев в плане командного духа и стабильности. Также он подчеркнул, что ожидает интересной борьбы за медали во второй части чемпионата.

«Стоит признать, что петербургский клуб превосходит команду Массимо Карреры по составу. По отдельным именам и по длине скамейки «Зенит» выглядит предпочтительнее. Однако в футбол не играют фамилии. Сейчас «Спартак» сильнее именно духом, командой, стабильностью. Вся борьба впереди, нас ждет очень интересный второй круг чемпионата.

Уверен, что выйдет из кризиса ЦСКА, подтянется к лидерам «Краснодар», нельзя списывать со счетов и «Терек» с «Ростовом». Да и другие команды еще могут преподнести сюрприз. Что касается «Спартака», то у красно-белых, конечно, шансы в борьбе за титул очень высоки. Главное – продолжать в том же духе и не упустить этот настрой», – сказал Шавло.