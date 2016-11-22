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  • Шавло: «У «Зенита» состав лучше, но «Спартак» сильнее духом»

Шавло: «У «Зенита» состав лучше, но «Спартак» сильнее духом»

22 ноября 2016, 07:39
16

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает состав «Зенита» более высокого уровня, нежели у красно-белых. При этом, по его мнению, подопечные Массимо Карреры превосходят петербуржцев в плане командного духа и стабильности. Также он подчеркнул, что ожидает интересной борьбы за медали во второй части чемпионата.

«Стоит признать, что петербургский клуб превосходит команду Массимо Карреры по составу. По отдельным именам и по длине скамейки «Зенит» выглядит предпочтительнее. Однако в футбол не играют фамилии. Сейчас «Спартак» сильнее именно духом, командой, стабильностью. Вся борьба впереди, нас ждет очень интересный второй круг чемпионата.

Уверен, что выйдет из кризиса ЦСКА, подтянется к лидерам «Краснодар», нельзя списывать со счетов и «Терек» с «Ростовом». Да и другие команды еще могут преподнести сюрприз. Что касается «Спартака», то у красно-белых, конечно, шансы в борьбе за титул очень высоки. Главное – продолжать в том же духе и не упустить этот настрой», – сказал Шавло.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (16)
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egrrr
1479790918
Сейчас Спартак сильнее по игре
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TonicIG
1479791571
Только наверх вышли и сразу начали на всех с высока смотреть,забыли где 15 лет сидели
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Диктор
1479792500
Главное это ВЕРА и победа будет за нами.
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oyabun
1479795328
По чесноку так и есть - состав Зенита сильнее и глубже. Но вспомним тот же Лестер в прошлом сезоне. Умелая тренерская работа и сплоченность коллектива в стремлении достичь своей цели, несмотря ни на что, творят чудеса.
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GoldPlayFIFARus9
1479795864
Каким блин духом? Футболистов как перчатки меняют,за последние лет 5 штук 100 уже сменилось.... Дух блин какой-то где-то нашёл он.Не смешите мои тапочки
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agrmark
1479801431
Да, Спартаковский дух!!!
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Gullit 76
1479803658
В том-то и дело что когда всё хорошо дух вроде есть, но как только проблемы - он тут же испаряется.Дух у Челси был с Дрогба и Лэмпардом сколько они матчей на зубах вытащили!
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bafor
1479803897
При нормальном судействе Спартак будет чемпионом.
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alp
1479806030
ага. а еще стеночки и забегания )))
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Каратель помойников
1479814005
что про зину то вообще говорить??? баблом сорят народным да и только,а результат через раз,вот кони и быки другое дело,Краснодар по ходу ещё и тем силён что может реанимировать "сбитых лётчиков",кони как поменяют половину состава тоже сильно прибывят,ну а ростов-так это вообще уникумы,играют при отсутствии денег вообще,вот у них реально дух сильный.С бомжами сравнение думаю вообще некорректное
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