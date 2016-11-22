«Ливерпуль» готов потратить 40 миллионов на покупку двух игроков «Саутгемптона»

Руководство «Ливерпуля» во время зимнего трансферного окна планирует приобрести двух футболистов «Саутгемптона» – Вирджила ван Дейка и Сэма МакКуина. Как сообщает источник, красные готовы заплатить за игроков 40 миллионов фунтов.

Отметим, что контракт ван Дейка со «святыми» рассчитан до лета 2022 года, а МакКуина – до конца следующего сезона. В нынешнем сезоне первый провел за «Саутгемптон» в АПЛ 12 матчей, в которых заработал три желтые карточки. На счету второго – три встречи.