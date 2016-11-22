Червиченко: «ЦСКА немного проспал смену поколений»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером», а также высказался о проблемах московского клуба. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ПФК ЦСКА» и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой игре соперники разошлись миром – 2:2.

«Армейцам вообще грустно в этой Лиге чемпионов. Сказываются все эти потери: и из-за допинга, и медицинские. Плюс наслаивается неуверенность Акинфеева, усталость защиты, возрастной состав... ЦСКА немного проспал смену поколений. Поэтому, думаю, у армейцев все будет невесело с «Байером», – сказал Червиченко.