Глушаков не считает, что его ударом, как в матче с «Амкаром», можно кого-то убить

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о своем забитом мяче в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0). Отметим, что благодаря данному голу московский клуб одержал победу и досрочно обеспечил себе чемпионство по итогам первого круга.

– Что вообще такое – поставленный удар?

– Это удар, как у Бекхэма со штрафного. У кого еще? Из нынешних – как у Криштиану, тоже со штрафного. Вот это – поставленный удар. Мне, например, по стоячему мяу бить не так нравится, как по катящемуся.

– А с «Амкаром» мяч выкатился как раз идеально.

– Да. Такой же гол забил пять лет назад Джанаеву. Я играл за «Локомотив», он – за «Терек». Тоже красиво получилось. В тот раз, правда, мяч не тронул перекладину, но тоже в паука попал.

– Таким ударом, как в матче с «Амкаром», можно убить?

– Не знаю. Вряд ли. От мяча еще никто не умирал.

– Просто после этого гола сразу фраза болельщика «Глушаков – это похороны» опять вспомнилась.

– Чувствую, эта фраза уже ко мне прилипла.