Кейн: «Я не требую от «Тоттенхэма» того, о чем пишут в газетах»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн подчеркнул, что все слухи относительно требуемой им зарплаты по новому контракту с клубом являются неправдой. Напомним, ранее СМИ сообщили, что форвард хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом «шпор», зарабатывая 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение 23-летнего игрока имеет юридическую силу до середины 2020 года.

«Я счастлив в клубе и хочу играть здесь как можно дольше. Мы ведем переговоры, и я уверен, что в итоге мы договоримся. Я не паникую и не требую ничего подобного, о чем пишут в газетах. Мы обсуждаем ситуацию, и я не сомневаюсь, что мы все уладим. Как я уже сказал, я хочу задержаться здесь надолго, и уверен, что так и будет», – сказал Кейн.