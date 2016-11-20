Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луческу: «У Лодыгина больше удачи, чем у Михаила Кержакова»

20 ноября 2016, 23:08
5

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался доволен итоговым результатом матча 14-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (3:1).

– Доволен результатом, если принять во внимание ситуацию, в которой мы оказались перед игрой. И не только потому, что Кришито, Нету и Витсель были дисквалифицированы. У нас еще и все сборники отсутствовали две недели. Это отразилось на наших действиях, особенно в обороне. Сегодняшний состав можно назвать импровизацией. Некоторые игроки были неуверенны в себе, ошибались в обороне. Поэтому главное, что взяли три очка.

Хочу отметить Дзюбу, который сыграл очень хорошо. Наш определяющий игрок Жулиано больше летает, чем готовится. Сегодня он выглядел не очень свежо и это сказалось на наших действиях в атаке. Чернов сыграл 90 минут. Я ожидал от него большего, но со своей задачей в защите он справился.

Мы безобразно начали второй тайм. Неуверенность в обороне привела к тому что соперник создал несколько моментов, но в концовке мы проснулись и действовали более уверенно.

– Сегодня вернулся Лодыгин. Дайте оценку его игре.

– Он сыграл уверенно. Претензия только по вводу мяча – если руками он вводил его в игру довольно быстро, то ногами действовал очень медленно – это тормозило наши атаки. У Лодыгина больше удачи, чем у Миши Кержакова. Это важный компонент для футболиста.

Лодыгин делает ошибки, команда пропускает, но потом все равно выигрывает. У Миши все по-другому – его преследует невезение. Сложно определить кто из них сильнее. Они вратари примерно одного уровня. Поэтому и играют попеременно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Луческу Мирча
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Небесная
1479677169
Посидел на лавке и взял себя в руки
Ответить
neofizer
1479710542
два сапога..
Ответить
neveldomha
1479715039
С защитой был реальный бздец. Впервые увидел чтобы Анюков уступил на 2 метра. По крайней мере хватило мозгов не фолить. Новосельцев - это русский Луиш Нетту, только менее подвижный. Без Кришито - цент обороны плывет. Нужен серьезный защитник, как воздух.
Ответить
Главные новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
8
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Все новости
Все новости
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
8
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
9
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+