Луческу: «У Лодыгина больше удачи, чем у Михаила Кержакова»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался доволен итоговым результатом матча 14-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (3:1).

– Доволен результатом, если принять во внимание ситуацию, в которой мы оказались перед игрой. И не только потому, что Кришито, Нету и Витсель были дисквалифицированы. У нас еще и все сборники отсутствовали две недели. Это отразилось на наших действиях, особенно в обороне. Сегодняшний состав можно назвать импровизацией. Некоторые игроки были неуверенны в себе, ошибались в обороне. Поэтому главное, что взяли три очка.

Хочу отметить Дзюбу, который сыграл очень хорошо. Наш определяющий игрок Жулиано больше летает, чем готовится. Сегодня он выглядел не очень свежо и это сказалось на наших действиях в атаке. Чернов сыграл 90 минут. Я ожидал от него большего, но со своей задачей в защите он справился.

Мы безобразно начали второй тайм. Неуверенность в обороне привела к тому что соперник создал несколько моментов, но в концовке мы проснулись и действовали более уверенно.

– Сегодня вернулся Лодыгин. Дайте оценку его игре.

– Он сыграл уверенно. Претензия только по вводу мяча – если руками он вводил его в игру довольно быстро, то ногами действовал очень медленно – это тормозило наши атаки. У Лодыгина больше удачи, чем у Миши Кержакова. Это важный компонент для футболиста.

Лодыгин делает ошибки, команда пропускает, но потом все равно выигрывает. У Миши все по-другому – его преследует невезение. Сложно определить кто из них сильнее. Они вратари примерно одного уровня. Поэтому и играют попеременно.