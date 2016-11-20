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  • Глушаков: «Хотели, рвались, бились – вся команда хотела выиграть»

Глушаков: «Хотели, рвались, бились – вся команда хотела выиграть»

20 ноября 2016, 21:50
2

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, гол которого принес красно-белым победу над «Амкаром» в матче 14-го тура РФПЛ, поделился своими эмоциями от игры.

«Хотели, рвались, бились – вся команда хотела выиграть, Бог нас наградил этой победой. Это была запредельная самоотдача. По владению мячом, и по моментам превзошли соперника, просто не везло, могли забить больше. Тренер был доволен самоотдачей, он видел рвение, как мы играли. Просто бывают игры, когда мы не можем забить или что-то не получается. Во втором тайме он перестраивал игру, нам объяснили, как играть, как их выманить.

По игре мне показалось, что «Амкар» играл на ничью, тянули время, от обороны играли, мы ждали. Мы наигрывали это все, готовились к «Амкару», знали, как они будут играть. Просто не получилось забить больше. Конечно, вообще не люблю, когда команда срывает ритм игры в матче, постоянные остановки, свистки. Хочется играть, больше удовлетворения получаешь от игры», – заявил Глушаков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Глушаков Денис
Комментарии (2)
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VVM1964
1479673799
СПАРТАК С ПОБЕДОЙ !!! ГЛУШАКОВА С КРАСАВЦЕМ ГОЛОМ !!!
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Colonist
1479717444
Молодцы!
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