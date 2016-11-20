Промес, Джано и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Амкара» на матч 14-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Маурисио, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Джано, Промес.

Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Ромуло, Зуев, Давыдов.

«Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Шаваев, Джикия, Баланович, Идову, Комолов, Костюков, Йовичич.

Запасные: Хомич, Будаков, Черенчиков, Зайцев, Гиголаев, Хурцидзе, Салугин, Прокофьев, Шиндер, Бодул, Чума.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.