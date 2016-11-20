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  • Промес, Джано и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»

Промес, Джано и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»

20 ноября 2016, 16:17
8

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Амкара» на матч 14-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Маурисио, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Джано, Промес.

Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Ромуло, Зуев, Давыдов.

«Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Шаваев, Джикия, Баланович, Идову, Комолов, Костюков, Йовичич.

Запасные: Хомич, Будаков, Черенчиков, Зайцев, Гиголаев, Хурцидзе, Салугин, Прокофьев, Шиндер, Бодул, Чума.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь
Комментарии (8)
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oyabun
1479647191
Оптимальный состав в отсуствие Зе. Победы Спартаку!
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aam
1479647543
Промес, Джано и Мельгарехо ведут Спартак Москва к успеху.
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ttter
1479648049
Только Победа!!!
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Мясной Упырь
1479648335
в три мяча нагнут карбидов
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МЯСО87
1479648618
Главное серьезно отнестись к сопернику и обыгрывать в два мяча... сколько я еще протяну матчей с разницей в один гол я незнаю... после 80 минуты сердце выпрыгивает из груди
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Nigtan_ОУКБ
1479648894
маурисио?
Ответить
Rzn_za_cska
1479650063
селихов лучший
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