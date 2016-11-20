Руководство Чечни уверено в успехе «Терека» в еврокубках

Министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Хасмагомед Хизриев отметил, что в «Тереке» есть все условия для выхода в еврокубки. По мнению чиновника, команда способна проявить себя на международной арене.

«Терек» способен успешно выступать в еврокубках, для этого созданы все необходимые условия. В команде складывается здоровая конкуренция, а это первый шаг к успешному выступлению в Премьер-лиге и выходу в еврокубки», – заявил Хизриев.

«Терек» после 13 сыгранных матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ.