Рейнгольд: «Спартак» «сломает» «Амкар», если будет играть с полной самоотдачей»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы московского клуба на победу в сегодняшнем матче с «Амкаром» в 14-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, красно-белые могут добиться успеха лишь при полной самоотдаче.

«Сейчас в Москве не морозная погода. Поэтому ожидаю хорошего футбола. Футболистам «Спартака» нужно выйти на игру заряженными, тогда у «Амкара» нет шансов. Если «Спартак» будет играть на классе – игру не вытянет. На мастерстве может играть команда, где 11 высококлассных исполнителей. В «Спартаке» таких нет. Красно-белые могут выиграть только за счет самоотдачи. Повторяю, «Спартак» «сломает» «Амкар», если будет играть с полной самоотдачей. И я считаю, что шансов у «Амкара» нет», – заявил Рейнгольд.