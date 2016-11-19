Кейн: «Вот это победа. Казалось, нас ждет разочарование»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:2). «Шпоры» добыли победу благодаря дублю Кейна на последних минутах.

«Вот это победа. Казалось, нас ждет разочарование. Думаю, мы играли хорошо. Что за вечер, что за игра.

Мы хотели победить и подарить фанатам радость – многие из них пойдут домой счастливыми.

Нас ждет важная неделя, и мы не хотели отправляться на матч с «Монако» после поражения сегодня. Мы обязаны победить в Лиге чемпионов, мы в восторге. Завтра будем тренироваться, а в понедельник полетим на игру», – сказал Кейн.