Покеттино: «Если кто и заслужил победу, то это мы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:2).

«Было действительно важно взять три очка, игра была очень тяжелой, и я очень доволен выступлением.

«Вест Хэм» был очень хорош, и мы показали характер. Команда всегда ищет возможности забить, и этим я очень доволен. Игроки сражались до последней минуты – награда оказалась невероятной.

Мы создали больше моментов, и если кто и заслуживал сегодня победы, то это мы. Действительно, это была не лучшая наша игра, но это фантастическая победа», – сказал Покеттино.