Клопп: «На вершине тяжело»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

«Обычно такие матчи проигрываешь, потому что с физическим состоянием начинает происходить что-то не то, соперник получает шанс и забивает. Это был выездной матч против «Саутгемптона» и хорошее выступление, причем мы сыграли на ноль.

Когда ты готов работать, то заслуживаешь как минимум ничью. Не лучший день в нашей жизни, но и точно не худший.

На вершине тяжело, но это касается не только нас. Это хорошо. Все команды в равных условиях. Чемпионат тяжел, и нам это нравится», – сказал Клопп.