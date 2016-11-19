Глушаков: «Амкар» – серьезная команда, «Спартаку» придется непросто»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от завтрашнего поединка 14-го тура РФПЛ с «Амкаром». По мнению игрока, красно-белых ожидает очень непростая встреча. Матч состоится в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Когда выигрываешь, всегда есть настроение. К сожалению, одну встречу уступили, но все это уже в прошлом. Сейчас все силы и эмоции должны идти на клубные дела.

«Амкар» – серьезная сплоченная команда, нам придется не так просто. Будет тяжело, но это футбол – сделаем все возможное, чтобы выиграть. Впереди еще четыре игры, в которых нужно победить, чтобы уехать в отпуск в хорошем настроении и хорошо отдохнуть. Но сейчас все мысли об «Амкаре» и ни о какой-либо другой игре», – сказал Глушаков.