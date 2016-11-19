Майкон, Касаев, Миранчук – в атаке «Локомотива» на игру с «Оренбургом»

«Оренбург» и «Локомотив» назвали стартовые составы на поединок 14-го тура РФПЛ.

«Оренбург»: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бреев, Кацалапов, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Благо, Коронов.

Запасные: Абакумов, Руденко, Жунич, Шогенов, Померко, Батов, Ефремов, Бамба, Саная, Делькин.

«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Миранчук, Касаев, Майкон.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Лапшов, В. Денисов, Игнатьев, Логашов, Ндинга, Коломейцев, Самедов, Хенти, Шкулетич, Галаджан.

Матч состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:30 по московскому времени.