Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» нанесла «Баварии» первое поражение в чемпионате

В центральном матче 11-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Баварию» – 1:0. Единственный гол на свой счет записал Пьер-Эмерик Обамеянг.

Отметим, что данное поражение стало для мюнхенского клуба первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Таким образом, действующий чемпион упустил первое место и теперь отстает от лидирующего «РБ Лейпцига» на три очка.

Что касается дортмундского клуба, то «шмели» набрали 21 очко и поднялись на третью строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Боруссия Д – Бавария – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Обамеянг, 11.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги