Колосков призвал Еременко добиваться смягчения наказания за допинг

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, футболист отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

«Может быть, есть смысл обжаловать вердикт. Во-первых, потому что человек впервые попался на допинге, такие случаи были. Надо, мне кажется, использовать все пути и возможности обжаловать все это дело в арбитражном суде в Лозанне – это первое, что мне хотелось бы предложить. Решать, конечно, ему. Но шансы добиться смягчения санкций, мне кажется, есть. Все от него зависит. Я бы сейчас предпринял все возможные и невозможные меры, чтобы попытаться в арбитраже реабилитироваться или добиться смягчения наказания.

Если он для себя решит, что надо заканчивать с футболом и заниматься какой-то другой деятельностью – это уже его выбор будет. Убежден, что если он захочет еще продолжить профессиональную карьеру как футболист, у него это получится», – сказал Колосков.

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