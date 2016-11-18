Фернандес: «В этом сезоне ЦСКА еще поборется за золото»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пообещал, что в текущем сезоне его команда поборется за чемпионское звание.

«В самом деле, в нескольких матчах подряд в октябре и ноябре мы не сумели одержать победу, но такое бывает в футболе. Нам очень не хватает Дзагоева и Еременко, от которых многое зависит в игре. Но уверен, что этот период пройдет – и мы снова начнем побеждать.

Верю ли в то, что ЦСКА вернется в чемпионскую гонку? А мы из нее и не выходили! В последние четыре года наша команда трижды становилась чемпионом России, вот и в этом сезоне мы еще поборемся за золото. Главные конкуренты – «Зенит» и «Спартак», – уверен Фернандес.

После 13-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвертое место, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.