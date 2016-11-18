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Фернандес: «В этом сезоне ЦСКА еще поборется за золото»

18 ноября 2016, 10:07
22

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пообещал, что в текущем сезоне его команда поборется за чемпионское звание.

«В самом деле, в нескольких матчах подряд в октябре и ноябре мы не сумели одержать победу, но такое бывает в футболе. Нам очень не хватает Дзагоева и Еременко, от которых многое зависит в игре. Но уверен, что этот период пройдет – и мы снова начнем побеждать.

Верю ли в то, что ЦСКА вернется в чемпионскую гонку? А мы из нее и не выходили! В последние четыре года наша команда трижды становилась чемпионом России, вот и в этом сезоне мы еще поборемся за золото. Главные конкуренты – «Зенит» и «Спартак», – уверен Фернандес.

После 13-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвертое место, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Фернандес Марио
Комментарии (22)
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Lester84
1479453153
Оптимизм - это неплохое качество. Но если объективно - будет подвигом если с такой игрой окажемся в тройке
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Dobroe Teplo za CSKA
1479454158
откуда в человеке столько оптимизма?
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R015RK
1479455195
Думаю цска усилится зимой и во втором круге заиграют нормально, а спартак по привычке начнет сливать игры
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policepnz
1479455247
для начала с Тулой очко разыграйте))
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ufos73
1479456388
Я давно говорю, всю конюшню надо на наркотики проверить )))
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_Kesh_Suntar_
1479456755
Когда-то тоже похоронили в сезоне 2013 - 2014! Но там хуй сосите! Проигрывая 12 очков! 10 раз подряд выиграли и стали чемпионом!
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RedWhiteFans2
1479456940
За золотые фантики вы поборетесь. Фантазеры.
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alexis02lion
1479461092
Поборется только силёнок не хватит. И что тут про фантазёра. Это вон цель у него. Фантазёр был Тошич - что он сделал для реализации в жизнь, почти ничего. Сейчас даже у Рубина может шансы есть, так что как будет посмотрим. Матчей много и всё может быть, хотя пока как есть хотелось бы в большинстве оставить и прекратить отсчётов годов Спартака без трофеев.
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VVM1964
1479461617
С ТАКОЙ СКАМЕЙКОЙ - ВРЯД ЛИ . 1-2 ИГРОКОВ НЕТ И ВСЕ - ПРОБЛЕМА . ДА И РЕСУРС СЛУЦКОГО ПОХОЖЕ ВЫРАБОТАН .
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subbotaspartak
1479468953
Парень русский рассуждает, Я его не осуждаю. Если был бы иностранец, Я б назвал его - за.ранец. Своего можно простить, Мать его етить
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