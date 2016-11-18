Семин пообещал сделать из «Локомотива» топ-клуб за шесть лет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уверен, что клуб сможет превзойти результаты, которые были при предыдущем президенте Ольге Смородской, работавшей здесь с 2010 по 2016 год.

«Если говорить о результате, который сочту приемлемым по итогам сезона, то, исходя из того, с чего мы начали, это попадание в пятерку. Задел ли меня выпад бывшего руководителя клуба Ольги Смородской, которая заявила, что 11-е место «Локомотива» – не ее вина? Нет. Я бывших руководителей никогда не комментирую. Прежнему руководству дали много времени, чтобы сделать клуб топовым – ну так дайте и нам столько же. Вне сомнений, мы превзойдем те результаты», – сказал Семин.

Напомним, что при Смородской наивысшим достижением клуба стало третье место в сезоне-2013/14 и победа в Кубке России в сезоне-2014/15.