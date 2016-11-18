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  • Семин пообещал сделать из «Локомотива» топ-клуб за шесть лет

Семин пообещал сделать из «Локомотива» топ-клуб за шесть лет

18 ноября 2016, 09:30
20

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уверен, что клуб сможет превзойти результаты, которые были при предыдущем президенте Ольге Смородской, работавшей здесь с 2010 по 2016 год.

«Если говорить о результате, который сочту приемлемым по итогам сезона, то, исходя из того, с чего мы начали, это попадание в пятерку. Задел ли меня выпад бывшего руководителя клуба Ольги Смородской, которая заявила, что 11-е место «Локомотива» – не ее вина? Нет. Я бывших руководителей никогда не комментирую. Прежнему руководству дали много времени, чтобы сделать клуб топовым – ну так дайте и нам столько же. Вне сомнений, мы превзойдем те результаты», – сказал Семин.

Напомним, что при Смородской наивысшим достижением клуба стало третье место в сезоне-2013/14 и победа в Кубке России в сезоне-2014/15.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (20)
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F 4
1479454513
в этом году уже можно выиграть кубок России
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dimsok
1479455412
Хотелось бы. Сильный Локомотив нашему футболу нужен однозначно.
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T 72
1479460792
Удачи Вам в этом!!Смогли один раз сделать его мощным,сделаете и второй
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Sanches 1204
1479460878
Будем только рады!
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ljrljr0505
1479461840
Как говорят либо ишак сдохнет, либо падишах.
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Legioner-05
1479463237
Решил обновить старую модель паровоза на новый сапсан)
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Torvald64
1479464164
Что-то это мне напомнило притчу про то, как Ходжа Насреддин обещал падишаху ишака за 10 лет говорить научить в обмен на мешок золота с угрозой смертной казни, если не получится)) "Через 10 лет или я умру, или ишак, или падишах - какой потом с кого будет спрос?")
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Garrincha58
1479467903
а че не через 16 лет Семин хитрый через 6 лет свалит на пенсию зато напоследок заработает
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subbotaspartak
1479469407
Начальники ж/д вокзала 6 лет ждать не будут Извини, Палыч, про тебя раньше забудут.
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LokoGoGo
1479469756
почитайте полностью интервью сначала
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