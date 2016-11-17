Гендиректор «Амкара»: «Никаких мыслей о снятии с чемпионата нет»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию о сокращении бюджета клуба на 20 процентов. По словам Резвухина, никаких мыслей о снятии с чемпионата у руководства нет.

«Вопрос в том, что есть тенденция в стране, что бюджет не будет больше спонсировать профессиональный спорт – вот и все. Ну, насколько финансовая ситуация может быть нормальная? Держимся пока, потом посмотрим, что будет дальше. Но никаких мыслей о том, чтобы сниматься с чемпионата, конечно, нет», – заявил функционер.

«Амкар» после 13-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.