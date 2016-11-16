«Манчестер Юнайтед» готов платить форварду «Тоттенхэма» Кейну 150 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Манкунианцы готовы предложить форварду контракт, согласно которому он будет получать 150 тысяч фунтов в неделю.

Текущее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в 2020 году. Лондонцы не намерены продавать игрока, несмотря на то, что переговоры с форвардом по продлению контракта зашли в тупик. По условиям действующего контракта 23-летний англичанин получает 60 тысяч фунтов.

«МЮ» пытался приобрести Кейна в течение последних двух трансферных окон и предлагал за игрока более 50 миллионов фунтов. Также на Кейна претендуют «Челси» и мадридский «Реал».