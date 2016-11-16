Мутко: «Если кто-то совершает хищения средств, то он будет наказан. В том числе это касается и «Зенит-Арены»

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что процесс строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге взят под более жесткий контроль. Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, который подозревается в хищении 50 миллионов.

«Конечно, это очень плохо для нашего уже долго строящегося стадиона, для всего процесса. Всем вовлеченным в этот процесс надо понимать, что идет очень жесткий контроль за ходом строительства всех объектов чемпионата мира, за расходованием бюджетных средств. В том числе это касается и «Зенит-Арены».

Если кто-то совершает какие-то подлоги и хищения, то, конечно, эти люди будут наказаны», – сказал Мутко.