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  • Мутко: «Если кто-то совершает хищения средств, то он будет наказан. В том числе это касается и «Зенит-Арены»

Мутко: «Если кто-то совершает хищения средств, то он будет наказан. В том числе это касается и «Зенит-Арены»

16 ноября 2016, 18:06
15

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что процесс строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге взят под более жесткий контроль. Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, который подозревается в хищении 50 миллионов.

«Конечно, это очень плохо для нашего уже долго строящегося стадиона, для всего процесса. Всем вовлеченным в этот процесс надо понимать, что идет очень жесткий контроль за ходом строительства всех объектов чемпионата мира, за расходованием бюджетных средств. В том числе это касается и «Зенит-Арены».

Если кто-то совершает какие-то подлоги и хищения, то, конечно, эти люди будут наказаны», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (15)
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МЯСО87
1479309238
Блаблабла... мудило которое участвовало в распиле
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loboda2012
1479309392
Сказал ВОР, ворам на сходке!
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neofizer
1479309695
..и сидеть им всем под домашним арестом!
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PFC CSKA MOSCOW
1479312081
Вовке это скажи
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kimig
1479312810
ты хитрожопый,пока можно было пару лимонов слямзил,а теперь жесткий контроль.будешь примерным министром.Улюкаев тоже был когда-то примерным
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aam
1479313983
Всё враньё и наговоры. В России воров нет. В правительстве честнейшие люди.
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ribavadim
1479314311
Ну а ежели кто в тихаря заМУТу какую устроит, да умыкнёт множество рублей бакинских под шумок, да вовремя перепрячется ,того ПОДЛОГОм да оными расхищениями поперёк не корить вовсе, дабы не смущать наглую оглоедскую харю сей напраслиной. ЗаМУТка.
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ljrljr0505
1479314656
Начали с Улюкаева. Может и да Мутка доберутся...
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WhiteEgon
1479316401
Сам себе приговор подпишет? )))
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egrrr
1479319127
Мутко что, ОБЭП, как он может повлиять на наказание "причастных ворюг"))) Только если "слить" своих подельников
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