Семак и Исинбаева примут участие в жеребьевке Кубка конфедераций

Тренер «Зенита» Сергей Семак и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева станут ассистентами жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года, которая состоится 26 ноября в Казани.

«Москва – это развитая инфраструктура и широкие возможности для проведения соревнований самого высокого уровня, Казань – один из самых спортивных городов России, Санкт-Петербург – это история и культура России. Вместе с тем любовь к футболу, возведенная в культ. Что касается Сочи, то этот город уникален своим географическим расположением. От теплого моря до заснеженных гор здесь рукой подать, а после Олимпиады Сочи превратился в настоящий курорт европейского уровня», – сказал Семак.

«Всю свою жизнь я посвятила спорту, поэтому мне очень приятно, что наша страна уделяет такое пристальное внимание развитию спорта и ежегодно проводит крупные соревнования. Кубок конфедераций, без сомнения, станет одним из главных спортивных событий следующего года. К нам приедут ведущие футбольные сборные со всего мира, а это значит, что всем болельщикам гарантирован большой спортивный праздник и отличный футбол», – заявила Исинбаева.