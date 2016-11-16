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  • Албин: «Сумма ущерба на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге – 700 миллионов»

Албин: «Сумма ущерба на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге – 700 миллионов»

16 ноября 2016, 14:40
5

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что общая сумма ущерба на строящемся стадионе на Крестовском острове уже составила больше 700 миллионов рублей. Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, который подозревается в хищении 50 миллионов.

«С точки зрения закона думаю, что надо придерживаться принципа презумпции невиновности. Общая сумма ущерба на стадионе только по фактам, что известны строительному комитету, превышает 700 миллионов рублей. Но есть еще моральная составляющая. Если в обществе утрачено понятие стыда и греха, порядок в таком обществе не сможет поддерживать даже полицейский. На ход строительства арены сейчас ни одно внешнее событие не повлияет: бюджет стройки сбалансирован, все необходимое закуплено.

Не вижу рисков, чтобы задержание как-то сказалось на работе проблемных объектов долевого строительства СУ-155. Партнерами города в достройке объектов СУ-155 выступают Минстрой России и банк «Российский капитал», а не какие-то конкретные физические лица», – заявил Албин.

Источник: Twitter
Россия Зенит
Комментарии (5)
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Фан666
1479306162
Ты только об этом узнал что ли? Тут уже 10 лет всё тырят. А ты сам вице то что делал? Плохо контролировал значит или в доляне?
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Svinka Pepa
1479306392
Ивана Грозного не хватает. Пару, тройку сотен на кол бы посадил.......
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momwig_
1479306444
700 миллионов? Странная цифра. Откуда она ,если вся страна уже в курсе, что ОБЩАЯ сумма ущерба превысила 40 миллиардов... потому как этот стадион - один сплошной ущерб. Или он это в долларах?..
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Патриот РФ
1479310068
И кстати у этого банка лицензию отозвали в этом году
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mik1954
1479316695
Все до единого подрядчиков до сих пор строивших стадион и разворовавших деньги вывести на берег Финского залива, благо он рядом и утопить сук на малой глубине корюшке на корм... достали !!!
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