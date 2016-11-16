Албин: «Сумма ущерба на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге – 700 миллионов»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что общая сумма ущерба на строящемся стадионе на Крестовском острове уже составила больше 700 миллионов рублей. Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, который подозревается в хищении 50 миллионов.

«С точки зрения закона думаю, что надо придерживаться принципа презумпции невиновности. Общая сумма ущерба на стадионе только по фактам, что известны строительному комитету, превышает 700 миллионов рублей. Но есть еще моральная составляющая. Если в обществе утрачено понятие стыда и греха, порядок в таком обществе не сможет поддерживать даже полицейский. На ход строительства арены сейчас ни одно внешнее событие не повлияет: бюджет стройки сбалансирован, все необходимое закуплено.

Не вижу рисков, чтобы задержание как-то сказалось на работе проблемных объектов долевого строительства СУ-155. Партнерами города в достройке объектов СУ-155 выступают Минстрой России и банк «Российский капитал», а не какие-то конкретные физические лица», – заявил Албин.