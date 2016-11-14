Геркус: «Локомотив» мог бы взять тренера за 10 миллионов, если не был бы ограничен финансово»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах решения назначить на пост главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

«Конечно, то, что Юрий Палыч популярен у болельщиков «Локомотива», учитывалось как дополнительный плюс. Но его назначали не за это, не как фигуру, которая объединяет болельщиков. А в первую очередь, как тренера.

Если бы мы были не ограничены в финансах, мы бы по-другому к этому подошли. Это очевидно. Мы могли бы за 10 миллионов евро пригласить тренера, наш список тренеров был бы больше», – отметил Геркус.