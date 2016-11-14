Семин: «Нынешний «Локомотив» на пути к «тому самому» «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение относительно фразы бывшего президента красно-зеленых Ольги Смородской. Напомним, экс-глава железнодорожников ранее заявила: «Я бы хотела посмотреть, кто еще что выиграет за шесть или восемь лет».

«Мы станем чемпионами, если будем иметь столько времени и финансов. Нынешний «Локомотив» на пути к тому самому «Локомотиву». Главное – выполнять все требования. По последним играм я вижу, что требования в большей степени выполняются, но, наверное, еще не всe так гладко, как хотелось бы, поэтому не обходимся без поражений», – сказал Семин в эфире программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ».