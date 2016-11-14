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  • Селюк: «Не думаю, что Месси в РФПЛ забивал бы столько, сколько забивает в «Барселоне»

Селюк: «Не думаю, что Месси в РФПЛ забивал бы столько, сколько забивает в «Барселоне»

14 ноября 2016, 16:27
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением насчет информации о нежелании нападающего «Барселоны» Лионеля Месси продлевать соглашение с каталонским клубом. В шутливой форме он предположил, что в случае возможного переезда аргентинца в РФПЛ не стоит ждать от него такой же результативности, как сейчас.

«Могу представить Месси в ЦСКА. Шутка. Но если вдруг такое произойдет, то не факт, что Месси будет много забивать в РФПЛ. Когда Лео играет, то европейские арбитры его оберегают, ведь понимают, что это великий футболист. В России же такого не будет. Ребята из условного «Амкара» как дадут ему раз пять по ногам, Месси забудет, как голы забивать. А если говорить серьезно, то уверен, что Лео до конца карьеры будет играть в «Барселоне». Да и клуб никуда его не отпустит и удовлетворит все его запросы. Это правильно. «Барселона» уже отождествляется с Месси. Ему нужно вручить не золотой, а бриллиантовый мяч. Месси – лучший игрок всех времен и народов», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона Месси Лионель
Комментарии (4)
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Protosser
1479134019
Клоун ты..
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Gullit 76
1479134993
Надо прервать этот селюцкословесный понос.Может белочка?
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Aztec58
1479135594
Рассуждения малолетки.
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ЮЗИК
1479144391
здесь он прав
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