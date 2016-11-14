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    «Реал» может заплатить за Де Хеа 60 миллионов

    «Реал» все еще надеется подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Сообщается, что мадридцы готовы выложить за 26-летнего стража ворот 60 миллионов евро, прописанные в его контракте в качестве отступных. Соглашение футболиста с манкунианцами рассчитано до конца сезона-2018/19.

    Напомним, летом 2015 года Де Хеа был очень близок к переходу в стан «сливочных», однако стороны не успели оформить документы до закрытия трансферного окна.

    В текущем розыгрыше АПЛ испанец принял участие в 11-ти матчах и пропустил 13 голов.

    Источник: Marca

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    14.11.2016 16:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 15 ноября 2016, 09:07

      Шило на Мыло менять... Чем Навас то хуже..Не понятно нахер им он.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 14 ноября 2016, 18:32

      сикока-сикока?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 ноября 2016, 17:57

      отлично!

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 14 ноября 2016, 17:03

      Не нужен он, есть Кейлор.

      0
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      Рейтинг: +85

      uda 14 ноября 2016, 16:46

      Эх, неплохо бы!!!

      0
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      Рейтинг: +16

      гриффон 14 ноября 2016, 16:41

      На мой взгляд они с нойером равные по классу

      -2
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