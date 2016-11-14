Гендиректор «Ахмат-Арены»: «Глава счетной палаты ставил нас в пример»

Генеральный директор «Ахмат-Арены» Магомед Мацуев рассказал о стоимости строительства стадиона в Грозном.

«Ахмат-Арена» была построена относительно быстро и всего за шесть миллиардов. Разница со строительством на Крестовском? В контроле.

Известно, что на строительство «Ахмат-Арены» было выделено пять миллиардов из федерального бюджета и 1,2 миллиарда – из республиканского. Несколько лет назад у нас проводилось выездное заседание Счетной палаты, в ходе которого тогдашний председатель Сергей Степашин ставил нас в пример. Мол, стадион «Ахмат-Арена» такой дешевый и вовсю работает, а в Санкт-Петербурге и за 40 миллиардов не закончить строительство.

Дело в эффективном использовании средств. У нас каждый рубль ушел туда, куда надо. А без контроля сами видите, что получается», – рассказал Мацуев.