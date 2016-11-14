Гендиректор «Ахмат-Арена»: «Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо»

Генеральный директор спорткомплекса «Ахмат-Арена» в Грозном Магамед Мацуев рассказал о том, почему на стадионе не могут запретить использовать микрофон громкой связи для поддержки своей команды.

– Во время игр «Терека» всегда слово берет только диктор, или представители клуба тоже поддерживают своих?

– Понимаю, к чему вы это спрашиваете. Знаете, после матча с «Зенитом» я прочитал в интернете, что «Терек» в микрофон поддерживал директор стадиона. Но меня не было тогда, я занимался свадьбой своего племянника (улыбается)! Да, выкрики есть, но мы стараемся соблюдать рамки закона. Если положен штраф – мы всегда его выплачиваем. Иногда бывает так, что не все контролируется, но мы будем стараться, чтобы впредь такого не было. И потом – лучше выкрики диктора, чем пинки болельщиков футболистам.

– Как болельщик «Терека», как вы относитесь к тому, что регламентом РФС запрещена поддержка во время матчей?

– Не считаю, что это плохо. Есть множество других действительно плохих вещей, с которыми необходимо бороться: расизм, вандализм. А у нас никогда не было, чтобы болельщики оскорбляли кого-то по цвету кожи. Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо. Человек просто поднимает дух команды! И, к слову, на «Анжи-Арене» и на других стадионах тоже диктор поддерживает своих.

– Тем не менее, «Терек» каждый раз платит по 50 тысяч рублей за эти выкрики.

– Главное, что клуб платит, так что вопросов быть не должно. В остальном – пусть придумывают более жесткие меры, штрафами подобное не искоренить. Как говорится, кто платит – тот и заказывает музыку.