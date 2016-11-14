Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Ахмат-Арена»: «Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо»

Гендиректор «Ахмат-Арена»: «Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо»

14 ноября 2016, 07:30
5

Генеральный директор спорткомплекса «Ахмат-Арена» в Грозном Магамед Мацуев рассказал о том, почему на стадионе не могут запретить использовать микрофон громкой связи для поддержки своей команды.

– Во время игр «Терека» всегда слово берет только диктор, или представители клуба тоже поддерживают своих?

– Понимаю, к чему вы это спрашиваете. Знаете, после матча с «Зенитом» я прочитал в интернете, что «Терек» в микрофон поддерживал директор стадиона. Но меня не было тогда, я занимался свадьбой своего племянника (улыбается)! Да, выкрики есть, но мы стараемся соблюдать рамки закона. Если положен штраф – мы всегда его выплачиваем. Иногда бывает так, что не все контролируется, но мы будем стараться, чтобы впредь такого не было. И потом – лучше выкрики диктора, чем пинки болельщиков футболистам.

– Как болельщик «Терека», как вы относитесь к тому, что регламентом РФС запрещена поддержка во время матчей?

– Не считаю, что это плохо. Есть множество других действительно плохих вещей, с которыми необходимо бороться: расизм, вандализм. А у нас никогда не было, чтобы болельщики оскорбляли кого-то по цвету кожи. Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо. Человек просто поднимает дух команды! И, к слову, на «Анжи-Арене» и на других стадионах тоже диктор поддерживает своих.

– Тем не менее, «Терек» каждый раз платит по 50 тысяч рублей за эти выкрики.

– Главное, что клуб платит, так что вопросов быть не должно. В остальном – пусть придумывают более жесткие меры, штрафами подобное не искоренить. Как говорится, кто платит – тот и заказывает музыку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1479097979
Кто не понял тот поймет.
Ответить
kykyi
1479099973
Лучше, чем пинки-ужас.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1479101732
50 тысяч рублей! Так сделайте штраф 5 миллионов евро! Пусть платит тот, кто музыку заказывает! А деньги на развитие детского футбола направить - после каждого домашнего матча Терека по одной детской футбольной школе открывать можно будет.
Ответить
Aztec58
1479134237
"А у нас никогда не было, чтобы болельщики оскорбляли кого-то по цвету кожи" - Оскорбляли не по цвету, оскорбили конкретно Кононова после победы Краснодара, говорить не дали, закидали посторонними предметами. Так что не надо ля-ля.
Ответить
Aztec58
1479135227
Вопросы журналиста к председателю КДК Григорьянцу по поводу использования громкой связи на матчах в Грозном. – И еще одно. Арбитр во время матча слышит на весь стадион «Судья-я-я! Судья-я-я!» И понимает, от кого. Представьте, что нечто похожее услышит форвард перед исполнением пенальти. Или вратарь. Разве это не вмешательство в ход игры? – В регламенте есть статья о вмешательстве. Она относится лишь к игрокам и официальным лицам. Мы можем привлечь только их, никого более. – А болельщиков? – Выбежавших на поле – да. Выкрикивающих что-то по громкой связи – нет. – Как насчет религиозных выкриков? Место ли им на стадионе? – Если есть оскорбления на религиозной почве, регламент предусматривает санкции. Если нет, нет и санкций.
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
1
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
6
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
6
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
24
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
21
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+