Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет продлевать контракт с клубом. Такое решение было принято им прошедшим летом, когда отдыхал со своей семьей. Звезда сборной Аргентины не исключает и тот вариант, что не будет играть в «Барселоне» до истечения срока действующего контракта.

Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу после данного уведомления связался с Месси, попросил его сохранять спокойствие и более взвешенно разобраться в своих желаниях. Кроме того, функционер напомнил о сумме трансферной компенсации за игрока, которая составляет 250 миллионов евро.

Стоит отметить, что действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до середины 2018 года.