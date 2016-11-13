Канчельскис: «Футбол в России конкретно убивают. У нас нет уважения к самим себе»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил свое недовольство тем, что творится с футболом в стране.

«У нас нет уважения к самим себе, наш футбол убивают, и конкретно убивают. И об этом никто ничего не говорит, у нас «все нормально», кричим: «Ура, какой у нас прогресс!». Вы что, издеваетесь, не видите, слепые, что ли?

Как можно играть в футбол на полях без подогрева на льду? Так сделайте зимний чемпионат, чтобы играли по снегу. Летом хорошая погода, поля хорошие, но мы их не трогаем, а играем в футбол зимой на льду в минус 10, в минус 15. Это как можно до такого дойти? Кто из болельщиков придет смотреть такую игру? Нормальный не может такого придумать, понимаете? Убивают наш футбол, просто убивают. Как играть в таких условиях, какое удовольствие получают игроки от такого футбола? Никакого. Просто выходят побыстрее отыграть эти полтора часа и пойти согреться. Это не удовольствие, это убийство футбола, вредительство, кошмар. Но зато мы подстроились под Европу, перешли на систему «осень-весна».

Почему нельзя обратно перейти на систему «весна-осень»? Раньше мы заканчивали чемпионат в конце ноября, а сейчас играем и в декабре, ребят. Некоторые предлагают и в манежах запретить играть! Но нельзя, что ли, первые и последние туры проводить в манежах? Это не так уж убийственно. Убийство – когда люди выходят играть на улице в минус 10. Такими темпами скоро вообще на коньках будем в футбол играть», – сказал Канчельскис.