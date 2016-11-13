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  • Канчельскис: «Футбол в России конкретно убивают. У нас нет уважения к самим себе»

Канчельскис: «Футбол в России конкретно убивают. У нас нет уважения к самим себе»

13 ноября 2016, 23:21
21

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил свое недовольство тем, что творится с футболом в стране.

«У нас нет уважения к самим себе, наш футбол убивают, и конкретно убивают. И об этом никто ничего не говорит, у нас «все нормально», кричим: «Ура, какой у нас прогресс!». Вы что, издеваетесь, не видите, слепые, что ли?

Как можно играть в футбол на полях без подогрева на льду? Так сделайте зимний чемпионат, чтобы играли по снегу. Летом хорошая погода, поля хорошие, но мы их не трогаем, а играем в футбол зимой на льду в минус 10, в минус 15. Это как можно до такого дойти? Кто из болельщиков придет смотреть такую игру? Нормальный не может такого придумать, понимаете? Убивают наш футбол, просто убивают. Как играть в таких условиях, какое удовольствие получают игроки от такого футбола? Никакого. Просто выходят побыстрее отыграть эти полтора часа и пойти согреться. Это не удовольствие, это убийство футбола, вредительство, кошмар. Но зато мы подстроились под Европу, перешли на систему «осень-весна».

Почему нельзя обратно перейти на систему «весна-осень»? Раньше мы заканчивали чемпионат в конце ноября, а сейчас играем и в декабре, ребят. Некоторые предлагают и в манежах запретить играть! Но нельзя, что ли, первые и последние туры проводить в манежах? Это не так уж убийственно. Убийство – когда люди выходят играть на улице в минус 10. Такими темпами скоро вообще на коньках будем в футбол играть», – сказал Канчельскис.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (21)
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Chesn0k
1479069272
либо враги, либо дураки
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Sergej-74
1479069280
все грамотно и по делу сказал
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RUSARM
1479072239
Все верно сказал,полностью поддерживаю его слова!!!
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Par Mezan
1479073550
...Такой футбол нам не нужен!...
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wattman
1479075593
Полностью согласен! Игра сборной, состоящей из старичков + проведение матчей зимой – это самая большая футбольная глупость. Лето - это же самое лучшее время на нашего скучного чемпионата! На безрыбье и его начнешь смотреть и на стадионы ходить.
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Михаил Шевченко
1479075788
Это проблема всего постсоветского пространства,мы стремимся к евро уровню нехрена для этого неделая а скатываемся к уровню азии
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DeaeToAllButMetall
1479081090
Большим минусом "Весна-осень" было то, что победитель чемпионата, в еврокубках начинал играть больше чем через пол года. Я не понимаю, почему нельзя оставить Осень- Весна, но немного сместить календарь и занять больше летних месяцев?! Или же уплотнить календарь, играть как, например, в Англии по 2 тура в неделю?!
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Каратель помойников
1479091333
зато Эрнст новое шоу запустит "футбол на льду"
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alex kidn
1479091984
У нас и летом бывают поля не готовы
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Опорник84
1479093932
А кто в нашей стране вообще когда нибудь думал, и футбол не исключение!
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