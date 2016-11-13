Мхитарян: «Хочу доказать всем, что могу быть ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что хочет закрепиться в стане английского клуба и стать лидером «красных дьяволов». Напомним, в нынешнем сезоне армянский хавбек провел за «МЮ» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Я знаю, что смогу добиться успеха в «Манчестер Юнайтед». Хочу доказать, что заслуживаю быть ключевым игроком в этой команде и в этой лиге. Сегодня мне не хватает игровой практики, но надо сделать все, чтобы тренерский штаб дал мне шанс. Я не боюсь трудностей и буду идти вперед, пока не достигну цели», – сказал Мхитарян.